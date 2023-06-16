Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что Россия играет важную роль в снижении остроты мировых кризисов. Об этом он сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Павел Бедняков/РИА Новости Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую передаёт нуждающимся странам мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнёрства с самыми разными странами, в первую очередь со странами бедными. Россия оказывает помощь, ибо они страдают особенно от наступивших кризисов», — сказал Теббун.

Днём ранее Путин заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение и носят стратегический характер. Как отметил российский лидер, двустороннее взаимодействие двух стран начало формироваться в середине 1950-х годов и было стратегическим уже тогда. Также во время встречи лидеры России и Алжира подписали декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве. По словам Путина, документ знаменует начало нового, ещё более продвинутого этапа в отношениях стран.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Алжир договорились укреплять военно-техническое сотрудничество, что включает углубление взаимодействия профильных министерств и поощрение исследований в военной области, а также взаимодействие при подготовке кадров, в том числе в сфере стратегических исследований и военных наук.

Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов, как рассчитывалось, может превысить 6 трлн рублей.

ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня. Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.