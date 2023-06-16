Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Заявляющие о зависимости России от Китая сами давно уже оказались в ней. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин во время дискуссии на ПМЭФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Темпы роста торгового оборота, скажем, между Китаем и странами Еврозоны больше даже, чем темпы роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу, что «вот, вы попадёте в зависимость от Китая», а вы? Не попадёте? Вы уже давно попали. Понимаете, в чём дело. Попали давно уже. И ничего», — сказал он.

Глава государства отметил, что у России просто хорошие отношения с Китаем, с Индией и другими странами, в данный момент развивающимся быстрыми темпами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент заявил, что Россия вместе с партнёрами готовит механизмы трансграничных расчётов. Глава государства уточнил, что также имеется прогресс в использовании при расчётах национальных валют. Порядка 90% расчётов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчётов с Китаем — в рублях и юанях.