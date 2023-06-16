Донецк, 16 июня, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинской армии погибла мирная жительница. Об этом 16 июня сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В результате обстрела ВФУ [вооружённых формирований Украины] в Кировском районе Донецка погибла женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня при обстреле ВСУ посёлка Днепряны в Херсонской области погиб годовалый ребёнок. На момент обстрела ребёнок оказался во дворе дома.

Также 12 июня мэр города Алексей Кулемзин написал, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинской армии погибла девушка. Мирной жительнице было 20 лет, её двухлетний ребёнок получил ранения.