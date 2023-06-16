Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Россия никогда не забудет преступления нацизма, заявил 16 июня президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

ИА REGNUM Россия

«Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем», — заявил президент.

Президент добавил, что и простым людям в Израиле ненавистен нацизм.

«Вы посмотрите, что в интернете они говорят. Простым, русским, доходчивым, народным языком. Посмотрите там, и вам сразу станет всё понятно», — предложил Путин.

У России есть полное право считать, что поставленная задача по денацификации Украины — одна из ключевых, сказал президент.

На ПМЭФ Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского позором для еврейского народа. Об этом говорят сами евреи, сказал президент, отметив, что у него среди евреев много друзей.