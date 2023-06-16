Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Действующий в России зонтичный механизм поручительств, упрощающий получение кредитов малому и среднему бизнесу (МСП), показал свою эффективность, его нужно продлить до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере информационных технологий — в 46 раз», — сказал лидер страны.

Он отметил, что спрос на этот вид кредитования ещё выше. Его нужно не только продлить, но и наращивать. Президент поручил правительству определить целевые лимиты, необходимые, чтобы увеличить объемы применения механизма.

Путин также отметил, что нужно помочь предприятиям, которые находятся на границе МСП: не являются крупными, но и не могут просить помощи из-за формальных критериев. Он также поручил правительству разработать специальные меры для помощи предприятиям из категории МСП+.

Президент предложил разработать переходный льготный налоговый режим для растущих компаний. Многие отказываются развиваться, чтобы не попасть под налоги, действующие для крупного бизнеса.

«Это просто нерентабельно. Поэтому компании разными ухищрениями пытаются остаться в секторе малого предпринимательства, в секторе МСП», — сказал Путин.

Российский лидер указал на то, что есть случаи, когда бизнес дробят, чтобы сохранить налоговые льготы, что хорошо видят и в налоговых органах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что благодаря зонтичному механизму кредитования в 2022 году число предпринимателей, получивших кредиты на льготных условиях, выросло в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом. МСП привлёк за этот период 800 млрд рублей.

Зонтичный механизм предполагает, что поручительства выдаёт корпорация МСП, причём их оформляют сразу в банке в режиме одного окна. Это позволяет снизить процентные ставки для кредита. Комиссию за поручительство платит банк, а не предприниматель.

Форум ПМЭФ в Санкт-Петербурге стартовал в этом году 14 июня и продлится до 17 июня. Для участия в нём зарегистрировались представители 130 государств. В его рамках пройдет 140 мероприятий. По прогнозам организаторов, участники ПМЭФ подпишут контракты на общую сумму свыше 6 трлн рублей.