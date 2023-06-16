Магас, 16 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принимает участие в Санкт-Петербургском международном экономическому форуме (ПМЭФ-2023). По его словам, представление региона на таких серьезных площадках имеет огромное значение для республики, поскольку здесь есть множество возможностей для поиска потенциальных инвесторов, заключаются соглашения о сотрудничестве, также форум важен для понимания спроса и формирования рыночных предложений, ориентирования на мировые экономические тренды.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

На мероприятии в Санкт-Петербурге глава региона уже пообщался с федеральными СМИ и остановился на самых важных темах в жизни Ингушетии. В частности, речь шла о работе региональных властей в области развития туризма, о поддержке мобилизованных граждан, а также о сокращении долгов, развитии сферы высоких технологий и инвестиционном потенциале региона.

Особое внимание властей Ингушетии к этим направлениям нельзя назвать случайным. Именно их относит к основным президент России Владимир Путин. Он уже неоднократно подчеркивал важность поддержки военнослужащих и их семей, призывал власти сконцентрироваться на вопросах туристического и инвестиционного потенциала, а также говорил о необходимости развития IT-технологий в условиях действия западных санкций. «Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно спецоперации, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — говорил российский лидер.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, в течение последних пяти лет руководство республики сохраняет стабильность в плане динамики привлечения внебюджетных инвестиций. Согласно новой модели экономического развития Ингушетии, рассчитанной вплоть до 2030 года, планируется реализовать 129 инвестпроектов на сумму 127,5 млрд рублей. Ожидается, в результате в регионе будут созданы около 13 тысяч рабочих мест. Он подчеркнул, что в рамках модели уже стартовала реализация сразу нескольких инвестпроектов, пять из которых смело можно назвать «прорывными».

Также в Ингушетии идет работа, нацеленная на формирование кластерного подхода управления экономикой. В качестве основы выбрали четыре кластера: алюминиевой промышленности, туристский, агропромышленный и кластер креативной индустрии.

Говоря о наиболее значительном инвестиционном росте в Ингушетии, глава республики выделил сферу промышленности и услуг. Одновременно с этим он подчеркнул важность развития сферы АПК и туризма. «С точки зрения увеличения налоговой базы эти направления для нас самые перспективные. У нас очень выгодное географическое расположение, хорошие климатические условия, удобная логистика. Кроме того, у нас действует современное инвестиционное законодательство, мы существенно снизили административную нагрузку на бизнес, обеспечили инфраструктурой, выделив две промышленные зоны», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметил наличие очевидных свидетельств того, что наибольший интерес для инвесторов в Ингушетии представляют отрасли АПК, промышленность, туризм и жилищное строительство.

Что касается туротрасли, то здесь, по словам главы Ингушетии, идет активная работа, направленная на развитие соответствующей инфраструктуры. В регионе не только разрабатываются новые туристические маршруты, оснащенные электронным путеводителем, но и ведется строительство придорожных кемпингов, и закупается туристическое оборудование. «Это позволило нам увеличить туристский поток», — констатировал Калиматов, отметив, что ожидания властей региона от текущего года превышают показатели прошлого и для их реализации имеются все предпосылки. В частности, рост турпотока должно обеспечить в том числе создание комфортных условий и новых зон отдыха в горном районе республики. Он также напомнил, что ранее в России был зарегистрирован первый национальный брендовый турмаршрут в Ингушетии, протяженность которого составляет 280 км.

Среди основных достижений властей региона он назвал уменьшение долговых обязательств бюджета республики. «За короткий отрезок времени нам удалось существенно сократить долговые обязательства бюджета региона с 11,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей», — сообщил он, добавив, что этого удалось добиться в том числе благодаря поддержке федерального правительства.

Работают власти Ингушетии и над развитием в регионе IT-технологий. В частности, в скором времени здесь планируется открыть колледж для подготовки специалистов в этой сфере. «Цифровизация — это направление, которое активно продвигают в правительстве РФ. И республика будет уделять этому должное внимание», — отметил Калиматов.

Не оставил без внимания глава Ингушетии и важный вопрос поддержки мобилизованных граждан и членов их семей. По его словам, в регионе реализуется свыше двух десятков мер соцподдержки. Также к работе в данном направлении подключились и предприниматели.

Махмуд-Али Калиматов рассказал, что все меры, предпринятые региональными властями по поддержке военнослужащих и их семей, положительно сказались на численности тех, кто решил отправиться служить по контракту. В Ингушетии на сегодняшний день количество контрактников превышает плановые показатели.