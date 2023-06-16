Москва, 16 июня, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Елена Мумрова, заместитель главного врача по медицинской части Перинатального центра города Макеевки минздрава ДНР, разработала проект мобильного приложения, который победил в номинации «Женское здоровье» в финале второго Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество», прошедшего в рамках работы ПМЭФ 2023 года. В беседе с корреспондентом ИА Регнум 16 июня она рассказала, кто будет предполагаемым пользователем этого приложения и как оно поможет жителям России следить за здоровьем.

Константин Михальчевский/РИА Новости Женщина в поликлинике

По её словам, речь идёт о социальном проекте, который нацелен на улучшение здоровья женщин. Это мобильное приложение, которое называется «WomanWell 365 — забота о себе каждый день», предназначенное для того, чтобы женщины тщательнее следили за здоровьем, вовремя приходили ко врачу на профилактические осмотры. Оно отличается тем, что содержит в себе информационно-аналитические модули и может быть интегрировано в систему учреждений российского здравоохранения.

Приложение отличается тем, что оно прежде всего выделяет группу риска среди пользователей, чего нет ни в одном из приложений, присутствующих на рынке на данный момент. Оно будет содержать в себе опросники по выявлению отклонений от нормы, когда пользователь сам может понять, что с ним что-то не так. Приложение, например, обучает самообследованию молочных желез, что очень важно для женщин в качестве профилактики рака молочных желез. Оно также содержит личный план напоминаний о своевременном визите ко врачу.

«Не секрет, что женщины забывают обращаться ко врачу, приходят потом через 30 лет, когда уже ничего сделать нельзя. Составляется индивидуальный план обследования для каждой женщины в зависимости от группы риска и напоминает о том, что нужно прийти к доктору», — сказала Мумрова.

Кроме того, она уточнила, что если человек увидел какое-то отклонение от нормы, то он может сразу же в этом приложении записаться на приём к специалисту.

По её словам, идея о том, чтобы создать такое приложение, была у неё уже давно, но непосредственно разработка проекта заняла около полугода.

«Из практики мы видим, что запущенные случаи становятся результатом того, что люди часто не обращаются за помощью. Поэтому хочется что-то сдвинуть в этой области, потому что наше общество немного инертно в том, что касается здоровья», — призналась Мумрова.

Также она рассказала, что после победы испытывает невероятные ощущения и верит, что теперь ей удастся изменить сложившийся порядок вещей.

«Теперь нам нужны помощники в реализации этой идеи, потому что наш проект — это только идея. Очень хотелось бы реализовать его на практике. И я надеюсь, что теперь появятся волонтёры, консультанты, инвесторы, которые помогут провести нас через этот путь», — рассказала Мумрова.

Как сообщало ранее ИА Регнум, Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» реализуется в рамках деятельности общественного движения «Женщины за здоровое общество».

Как рассказывают организаторы конкурса, его цель — выявить и поддержать наиболее интересные и полезные проекты, направленные на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, а также на формирование в обществе установок ответственного отношения к здоровью. Немаловажное внимание уделяется и популяризации ценностей здорового образа жизни.

Впервые Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошёл в 2021–2022 годах. Тогда для участия в конкурсе было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России.