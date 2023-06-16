Москва, 16 июня, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева рассчитано не только на взгляды других стран — членов НАТО, но и является сознательным давлением на часть болгарских политиков, которые придерживаются умеренных и пророссийских взглядов. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Западное вооружение

Ранее в интервью Politico новый министр обороны республики Тодор Тагарев заявил, что Болгария усилит поддержку мер Евросоюза по снабжению Украины боеприпасами, присоединившись к коалиции Европейского оборонного агентства (EDA). Глава Минобороны указал на желание Болгарии участвовать в этом проекте, хотя пока именно политического решения об этом не было. Он также выразил обеспокоенность влиянием России в Болгарии и заявил о рассмотрении возможности создания новых подразделений для борьбы с «российской пропагандой, дезинформационными кампаниями и другими видами влияния».

«Политического решения пока нет, скорее всего, оно будет позже, иначе бы министр не решился его оглашать. Вероятно, это вообще рассчитано не столько на внешнюю политику, сколько на внутреннюю. Это давление на тех, кто не хочет поддерживать европейскую солидарность внутри самой Болгарии. Такие очевидно есть, иначе выступил бы не министр обороны, а глава государства», — поделился мнением Журавлёв.

Политолог напомнил, что Болгария уже успела закрепить за собой репутацию довольно противоречивой в политических взглядах страны. В начале июня после продолжительного внутриполитического кризиса и сложностей с договорённостями Болгарии удалось сформировать правительство с «переходными» должностями. По итогу у власти оказались представители противоборствующих партий, где есть приверженцы как прозападной политики, так и пророссийской. Как отметил Журавлёв, во главе Минобороны оказался политик, желающий демонстрировать солидарность Болгарии с НАТО.

«В данном случае армия — рупор проамериканских сил. Задача — показать «а мы правее самых правых», это обычная тактика эпигонов. В целом, когда Болгария вступила в НАТО, то подчинилась ещё и общей тенденции альянса — покупать американское оружие, а не производить своё. Отсюда вопрос — что они вообще хотят поставлять? Это же сельско-хозяйственная страна», — добавил Журавлёв.

Позицию коллеги частично поддержал политолог и публицист Семён Уралов. По его мнению, заявление главы Минобороны Болгарии всё же больше сделано для Запада, чтобы они услышали, как республика всецело разделяет взгляды своих партнёров по альянсу.

«Болгария как член НАТО выбрала изначально сторону Киева. А это лишь элемент внешнеполитической кампании, тем более что весь мир поддерживает Украину, ещё и в связи с неудачным контрнаступом. Поэтому включаются актёры, которые демонстрируют поддержку. Все решения по поддержке могут быть уже давно приняты, и их принимает не правительство республики, а уровень выше», — рассказал Уралов.

По мнению политолога, Болгария не сможет оказать ВСУ эффективную поддержку, с советских времен республика специализировалась на производстве лишь боеприпасов и стрелкового оружия. Однако государство имеет выход к Чёрному морю, что может стать более существенной поддержкой для Украины и стран НАТО в передаче вооружений.

«Рассматривал бы Болгарию как транзитную страну в помощи Украине. Её выход к морю может быть полезен Украине и другим странам НАТО», — отметил политолог.

Ранее посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко отправил запрос болгарским властям с требованием предоставить Киеву всю военную технику времён СССР, которая есть у республики. Но занимавший до Тагарева должность болгарского министра обороны Димитар Стоянов заявил, что не допустит этого, пока будет возглавлять военное ведомство.