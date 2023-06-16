Москва, 16 июня, 2023, 16:24 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про новых номинантов на премию Дарвина, очередных «грабителей года», а также про атаку пчел на самолеты и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Телеграм-канал «Столица деревень»

Центральный федеральный округ

В Москве двое мужчин по заказу из-за рубежа решили припугнуть должника, чтобы выбить из него деньги. Они проникли в подъезд, подожгли дверь в квартиру, прикрепили к ней муляж гранаты. При этом… ошиблись адресом. «Москва 2023» пишет, что преступников уже задержали.

Оригинальная мысль пришла в голову жителю Липецка, который решил заделать дырку в бензобаке с помощью самореза. От искры или нагрева металла произошел взрыв. Владельца бензобака увезли с ожогами трети тела, передает «Липтаун».

Орловские энтузиасты все ближе приближаются к заветной цели: сделать Оку снова рыбной. Они уже восьмой раз выпустили в реку сотни килограммов мальков: сазана, амура, карпа. «Орлиный взор» сообщает, что если проект продолжится, то лет через пять каждый желающий в Орле сможет сесть под бережок с удочкой и наловить рыбы.

Список удивительных ДТП пополнила авария в Коврове, где водитель сбил сразу шесть памятников на старом кладбище. После аварии, пишет «День во Владимире», водитель попросту вышел из иномарки и ушел восвояси, бросив авто среди могил.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге прошли состязания по очень экзотическому виду спорта — хоббихорсингу — езде на палках с игрушечными головами лошадок. «Mash на Мойке» узнал подробности: Всероссийская федерация хоббихорсинга появилась в Петербурге четыре года назад, в ней числится сорок человек. В состязаниях участвуют в основном дети.

Из-за атаки пчел не смог улететь самолет из Петербурга в Казань, узнал ВТП. Целый рой облепил судно в аэропорту «Пулково». Насекомые накинулись на лайнер сразу после того, как подогнали трап. Интересно, что по той же причине задержали и рейс в Москву.

Интересный экспорт нашелся у Республики Коми. В другие регионы отсюда вывозят тысячи саженцев елей. По этому поводу «Усы Печорина» пишут: «Если увидите с утра еловые саженцы на территории вашего жилого комплекса, не забудьте сказать по коми — «Чолӧм», елочки из Коми все-таки».

Псковская областная больница прославилась благодаря соцсетям, где показывает больничную еду в стиле «инстаграма». «Псковские причуды» хвалят земляков: на этих снимках можно видеть целые натюрморты.

Приволжский федеральный округ

Агронома из Арзамаса, который написал трактором на поле фразу «Я русский», оштрафовали на 40 тысяч рублей, потому что он нарушил запрет на использование дрона, когда снимал ролик. «Нижний №1» сообщает, что агроном со штрафом согласился и даже не расстроился.

Странная пожарная эпидемия пронеслась по Башкирии. Буквально за сутки здесь сгорело восемь бань, в разных районах республики. «Как в Волгу глядели» советует жителям не топить бани с помощью горючих жидкостей и не париться слишком долго.

Южный федеральный округ

В Анапе задержали лошадь и единорога, точнее, аниматоров в соответствующих костюмах. Молодые люди приехали в город из других регионов и без регистрации в качестве ИП предоставляли отдыхающим платные услуги по фотографированию. «Жесть Краснодара и края» пишет, что теперь единорогу и его товарищу коню назначили штраф.

Занимательное дело рассмотрел суд в Волгограде. Житель города купил сразу сорок (!) рулонов дешевой туалетной бумаги, но разочаровался в покупке и решил вернуть товар, однако магазин принять бумагу отказался. Суд тоже не удовлетворил претензии покупателя. Неизвестно, будет ли волгоградец подавать апелляцию. «Надеемся, что ему хватит смелости отстоять права не только свои, но и тех, кто недоволен качеством туалетной бумаги за 7,99 рубля», — иронизирует «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

Странные купюры стал выдавать банкомат в ингушской Сунже. Купюры не только грязные, но зачастую и порванные. Некоторые банкноты — в таком ужасном виде, что их отказываются принимать торговцы на рынке, сообщает The Magas Times.

Уральский федеральный округ

Житель Сургута купил дачу, а вдобавок получил еще и тайник с боеприпасами: такой сюрприз ждал его на чердаке старой бани. Специалисты группы разминирования ОМОН извлекли оттуда боевую гранату и несколько охотничьих патронов, передает SiTV. Как они туда попали, пытается выяснить следствие.

Челябинская область получит на устройство модульных отелей гораздо больше денег, чем соседи, — почти миллиард рублей. «Для сравнения: соседям в Свердловской области дадут чуть менее 300 миллионов (без обид, но мы привыкли состязаться)», — уточняет »Челябушка» и предполагает, что, кажется, рвение региона к созданию гостиниц, наконец, заметили на федеральном уровне.

В поселке Богандинский Тюменской области появилась ростовая кукла на редкость странного и даже уродливого Чебурашки. Удивительно, но после того, как фотографию опубликовал местный паблик, аниматору от заказов нет отбоя. «Детям он нравится, так что взрослым остается только одно — смириться», — считает «Столица деревень.

Сибирский федеральный округ

В Бийске в парке установили несколько зеленых фигур лошадей. Они из растений, что не останавливает любителей посидеть на скульптурах. Tolknews пишет, что такой напор фигуры долго не выдержат. Горожане предлагают установить поблизости охранительные таблички.

Дальневосточный федеральный округ

На День семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля, в Магадане запланировали «Забег в ползунках» — соревнования по скоростному ползанью для детей от 6 до 14 месяцев. «Это второй такой конкурс, в прошлом году тоже проводили — чуть не умерли от смеха», — напоминает «Страновед». Правила простые: кто быстрее приползет к финишу, тот и выиграл. Или точнее, выиграет тот, кто вообще доползет до финиша, потому что младенцы обычно отвлекаются, например, на то, чтобы пожевать диван или поглазеть на кота.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 23 июня.