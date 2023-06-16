Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Россия в течение последних десяти лет сохраняет позиции среди ведущих экспортёров зерна и в 2023 году может поставить очередной рекорд по продажам пшеницы. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭВ).

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«[РФ] с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы — номер один на мировых рынках. Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают еще один шаг вперёд, вновь обновят рекорд по экспорту этой культуры», — сказал лидер страны.

Президент сообщил, что российский агропромышленный комплекс нарастил поставки продукции до нового максимума — более $41 млрд. Кроме того, Россия будет помогать другим странам, в том числе африканским, в обеспечении продуктовой безопасности.

Путин также сообщил, что в целом по итогам первых четырёх месяцев 2023 года внешняя торговля России оказалась в плюсе на $22,6 млрд. В 2022 году профицит текущего счёта составил 233 млрд рублей. Конкурентным преимуществом страны стала устойчивая макроэкономическая ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день Путин заявил, что Россия слезает с нефтяной иглы и этот тренд набирает обороты. Он напомнил, что многие постоянно говорили о необходимости освободиться от этой зависимости.

ПМЭВ стартовал в этом году 14 июня. На участие в нём заявились представители 130 государств. Организаторы ожидают, что по итогам форума его участники подпишут договоры на общую сумму свыше 6 трлн рублей.

Путин на полях ПМЭВ провёл ряд встреч, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и Абдельмаджидом Теббуном.