Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Занятость выпускников должна стать показателем эффективности вузов, заявил 16 июня президент Владимир Путин на Петербургском международной экономическом форуме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Считаю важным установить для вузов показатели эффективности. Главный из них — занятость выпускников», — сказал Путин.

Также он предложил ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности кадров в экономике. Это позволит учитывать приоритеты в развитии отраслей экономики страны.

Глава государства сказал, что поручил правительству подготовить предложения по развитию «ученического договора», предполагающего отправку работодателем сотрудника на обучение, добавив, что необходимо создать стимулы для бизнеса.

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