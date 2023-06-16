Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал прекратить проверки бизнеса, не связанного с опасными сферами. Об этом он заявил 16 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«Бизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, достаточно профилактических мер», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что проверки, которые по необходимости придётся оставить, должны проводить исключительно профильные ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, годом ранее Путин объявил об отмене большинства проверок бизнеса. Во время ПМЭФ-2022 российский лидер отметил наличие оснований для кардинального шага — отказа на постоянной основе от большинства проверок бизнеса в России, в случае, если он не связан с высокими рисками причинения вреда.

Позднее глава государства заявил, что расчёт ушедших с российского рынка из-за санкций западных компаний на то, что экономика России рухнет, не оправдался, так как отечественный бизнес с лёгкостью их всех заменил. Путин подчеркнул, что участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи и выработали свой уровень культуры. Президент добавил, что растёт производство в сегменте малого и среднего бизнеса. При этом глава государства призвал бизнес-отрасль не упустить шанс для развития в освободившихся нишах, так как ситуация для развития, по его словам, сложилась без преувеличения уникальная.

ПМЭФ-2023 открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов по расчётам может превысить 6 трлн рублей.

Форум проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня, и на нём состоятся более 140 мероприятий с более чем 1 тыс. участников, модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.