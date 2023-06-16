Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Россия вместе со своими партнёрами готовит механизмы трансграничных расчётов, также имеется прогресс в использовании при расчётах. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вместе с зарубежными партнерами готовим новые механизмы трансграничных расчётов», — сказал он.

Президент также указал на заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле, что, по является отдельной большой темой.

«Сегодня около 90% расчётов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчётов с Китаем — в рублях и юанях», — пояснил Путин.

Глава государства уточнил, что также Россия активно развивает торговлю в национальных валютах и с другими государствами и тут для неё приоритетными являются ближайшие соседние страны, а также государства БРИКС и ШОС.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику. Глава МИД подчеркнул, что это объективный процесс, который будет набирать темпы.

Также 21 февраля Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что в 2022 году доля рубля во внешнеторговых расчётах России удвоилась и составила одну треть. При этом вместе с валютами дружественных стран, как указал президент, эта доля на тот момент уже составляла больше половины.