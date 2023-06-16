С 1 января МРОТ в России поднимут на 18,5%
Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране опережающими темпами индексируется минимальный размер оплаты труда и с 1 января 2024 года его размер увеличится на 18,5%. Об этом он сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава государства сообщил, что постепенный, но постоянный рост МРОТ станет стимулом для общего роста зарплат в стране.
«Россия опережающими темпами индексирует МРОТ. С 1 января он был повышен на 6,3% до 16 242 рублей. Со следующего года будет ещё одна индексация, сразу на 18,5%. Суммарное повышение МРОТ отразится на доходах 4,8 млн человек. В 2030 МРОТ вырастет вдвое», — заявил президент.
Глава государства отметил, что эта цифра существенно превысит и темпы инфляции, и темпы роста зарплат.
Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее поручил правительству сроком до 1 июля 2023 года повысить МРОТ с опережением темпов инфляции в стране. Вместе с тем кабмин также должен разработать предложения и по дальнейшему повышению размера оплаты труда. О повышении МРОТ с 1 января 2024 года впоследствии сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента размер МРОТ повысится на 18,5%.
Также о том, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он, в свою очередь, подчеркнул, что увеличение в перспективе планируется в общем проводить темпами, превышающими рост прожиточного минимума трудоспособных россиян.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов, как рассчитывалось, может превысить 6 трлн рублей. ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.
Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.