Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране опережающими темпами индексируется минимальный размер оплаты труда и с 1 января 2024 года его размер увеличится на 18,5%. Об этом он сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие металлургического завода

Глава государства сообщил, что постепенный, но постоянный рост МРОТ станет стимулом для общего роста зарплат в стране.

«Россия опережающими темпами индексирует МРОТ. С 1 января он был повышен на 6,3% до 16 242 рублей. Со следующего года будет ещё одна индексация, сразу на 18,5%. Суммарное повышение МРОТ отразится на доходах 4,8 млн человек. В 2030 МРОТ вырастет вдвое», — заявил президент.

Глава государства отметил, что эта цифра существенно превысит и темпы инфляции, и темпы роста зарплат.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее поручил правительству сроком до 1 июля 2023 года повысить МРОТ с опережением темпов инфляции в стране. Вместе с тем кабмин также должен разработать предложения и по дальнейшему повышению размера оплаты труда. О повышении МРОТ с 1 января 2024 года впоследствии сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента размер МРОТ повысится на 18,5%.

Также о том, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он, в свою очередь, подчеркнул, что увеличение в перспективе планируется в общем проводить темпами, превышающими рост прожиточного минимума трудоспособных россиян.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов, как рассчитывалось, может превысить 6 трлн рублей. ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.