Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Полное обновление торгового флота планируется провести в России за пять лет, заявил 16 июня президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Юрий Смитюк/ТАСС Торговые суда во Владивостоке

«В ближайшие пять лет Россия обновит торговый флот», — сказал президент.

По его словам, Минпромторг внёс изменения в свою программу. Для расширения судостроения планируется использовать деньги из Фонда национального благосостояния.

«Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023–2027 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов», — сказал Путин.

Кроме того, планируется продолжать строительство ледокольного флота, отметил глава государства. Эти суда необходимы для активно развивающегося Северного морского пути. В 2022 году по нему прошли 34 млн тонн грузов.

В связи с ожидаемым ростом объёмов перевозок потребуется также дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры Мурманского транспортного узла.

Президент России выступает на Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ открылся 14 июня и завершит свою работу 17 июня.

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