Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:39 — ИА Регнум. «Корпорация МСП» совместно с властями Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей будут оказывать поддержку и развивать малый и средний бизнес на территории новых регионов. Соответствующие соглашения подписали генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума-2023.

Дарья Драй ИА REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме

«Мы всеми доступными способами поддержим активное развитие сферы малого и среднего предпринимательства в новых регионах. Так, бизнес на этих территориях получит возможность привлечь необходимое финансирование на любые цели предпринимательской деятельности по ставке до 10% годовых сроком до трех лет», — заявил Александр Исаевич. Он добавил, что ранее правительство РФ утвердило параметры программы льготного кредитования. «При этом кредиты будут выдаваться под «зонтичные» поручительства «Корпорации МСП», которые покроют до 50% от привлекаемой суммы», — подчеркнул он.

По словам Евгения Балицкого, Запорожская область сегодня представляет собой перспективный регион в части развития малого и среднего предпринимательства. На налоговый учет в регионе уже поставлено более 8,6 тыс. субъектов МСП и выдано более 55 тыс. свидетельств о постановке на налоговый учет физлиц. «Это способствует скорейшей вовлеченности жителей Запорожской области в налоговую систему РФ», — отметил он.

Совместная с «Корпорацией МСП» поддержка малого и среднего бизнеса позволит создать благоприятную экономическую среду и обеспечит дополнительные возможности для развития малых и средних предприятий, уверен Евгений Солнцев.

«Льготное кредитование под поручительство «Корпорации МСП», лизинговое финансирование, открытие центров «Мой бизнес», участие предприятий в закупках крупных госкомпаний, специальные обучающие семинары по данному направлению — подобных мер поддержки еще не было в истории предпринимательства региона», — отметил он.

Малый и средний бизнес — базовая экономическая основа общества, напомнил Владимир Сальдо. «Соглашение, подписанное с «Корпорацией МСП», даст возможность нашим предпринимателям получать льготные кредиты, окрепнуть и твердо встать на ноги в новых экономических условиях», — подчеркнул он.

Сотрудничество с «Корпорацией МСП», отметил Леонид Пасечник, открывает возможности льготного кредитования, выхода на новые рынки сбыта и финансовой поддержки местных предпринимателей. «Нам, как новому субъекту России, важно стимулировать предпринимательскую инициативу, обеспечить защиту и поддержку малого и среднего бизнеса, который является важнейшей составляющей экономики любого региона», — сказал он.

Главная задача сегодня — обеспечить стабильную работу малого и среднего бизнеса на территории новых регионов, подчеркнул Александр Исаевич после подписания документов. Он сказал, что уже сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий упрощенный порядок внесения действующих юридических лиц в единый реестр субъектов МСП. Также он отметил, что в ближайшее время предприниматели смогут обратиться в региональную инфраструктуру поддержки.