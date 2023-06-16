Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Россия слезает с нефтяной иглы, и эта тенденция постепенно набирает обороты. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023

«Российская аудитория наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — сказал он.

Глава государства отметил, что про динамику нефти и газа он позднее скажет подробнее, так как в этой области тоже есть на что обратить внимание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из РФ, благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», увеличился. Он уточнил, что основную часть структуры ННЭ сформировали металлопродукция, машиностроение, продовольствие и химические товары, доли которых выросли по сравнению с прошлым годом.