Волноваха, ДНР, 16 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Фактически тяжелая огнемётная система «Солнцепёк» — это 24 ствола, которые способны на расстояние примерно 10 км выпускать специальные термобарические снаряды, пояснил ИА Регнум военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Термобарические боеприпасы создают облако особого химического состава, а затем подрывают его, втягивая весь кислород в облаке в реакцию. Капли этого состава выжигаются в воздухе, они взрываются, проникают в каждое отверстие, в каждую щель, добавил собеседник.

Так он прокомментировал сообщение пресс-службы группировки ВС России «Восток» о том, что расчёт «Солнцепёка» остановил продвижение ВСУ в районе поселка Новодонецкое в Волновахском районе ДНР.

«Если наши «врезали» по вражеской бронетехнике или мотострелкам, то эффект был сильнее, чем если бы это был напалм, — поясняет Литовкин. — Потому что напалм сверху горит. А эта смесь проникает внутрь. В результате не только физическое, но и морально-психологическое воздействие на наступающих. Конечно, они бежали вспять при одной мысли о возможном втором залпе. Ведь «Солнцепёк» — это не одна установка. Взвод — это как минимум три установки».

В результате возникает море огня, которое выжигает всё, во что проникает, уточняет Литовкин. Один залп может накрыть 40 тысяч кв. м пламенным облаком, нагретым до 2 тысяч градусов Цельсия.

«Солнцепёк» может заставить противника повернуть вспять или даже просто раствориться в воздухе, в этом секрета нет», — отмечает эксперт.

При этом наводится «Солнцепёк» так же, как и любая другая артиллерийская установка, уточняет он.

Продвижение подразделения ВСУ, усиленного бронемашинами, в районе посёлка Новодонецкое удалось остановить «в результате мужественных и слаженных действий» экипажа тяжелой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» — наводчика-оператора, сержанта Виктора Петрунина и его сослуживцев, сообщил 16 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Экипаж сержанта Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины», противник, понеся потери, отступил, сообщил представитель армейской группировки.

Установка «Солнцепёк» была разработана в 2001 году на основе советской огнемётной системы «Буратино» (её разработкой занималось ещё в далёких 1970-х годах омское «Конструкторское бюро транспортного машиностроения») и в сущности является её модификацией. По сути, обе установки представляют собой тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО), аналогичные «Граду», «Смерчу» и «Урагану».

Полковник в отставке Литовкин допускает, что установки типа «Буратино» могли оказаться и на территории Украины после распада СССР в 1991 году.

«Но есть ли на Украине такие снаряды? — задаётся вопросом собеседник. — Мы-то пополняем боеприпасы, у нас есть производство и этой техники, и необходимых снарядов».

В западных странах нет производства ни этих установок, ни боеприпасов к ним, отмечает эксперт. Западных аналогов тоже не существует.

Эпизод с эффективным применением установок ТОС-1А «Солнцепёк» под Новодонецким — далеко не первый с начала спецоперации на Украине. Так, в июле 2022 года Минобороны России показало удар этой системы по позициям ВСУ. Ранее, в 2021 году, «Солнцепёк» был признан в США как одна из самых смертоносных артиллерийских систем в мире.