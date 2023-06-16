Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада не хотят разблокировать препоны, поставленные ими на пути российских удобрений, но Россия продолжит поставки сельхозпродукции нуждающимся государствам. Об этом 16 июня рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в кулуарах ПМЭФ.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

«Один только факт взрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» показывает, что есть желающие разрушить этот пакет, разрушить все, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам, и сохранить только коммерцию, которая наблюдается в «украинской» части этой сделки», — сказал он в беседе с телеканалом НТВ.

Глава МИД отметил, что западные страны не хотят разблокировать препоны, которые поставили на пути российских удобрений на мировой рынок, и потому пусть занимаются коммерцией.

«А мы поставляем и будем поставлять в развивающиеся страны другими маршрутами, не зависящими от созданных Западом препон», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин допустил, что российская сторона может выйти из зерновой сделки. Глава государства уточнил, что Россия после этого готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объём зерна, который они получали с Украины. Он уточнил, что сделка в первую очередь является источником валютных поступлений Киева, что противоречит интересам Москвы.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что работа по зерновой сделке продолжается, однако Москва пока не видит в этом позитивных перспектив. Он подчеркнул, что российская сторона всегда чётко выполняла взятые на себя обязательства.