Москва, 16 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный университет отчислил десятерых студентов, которые иронизировали над смертью своего однокурсника Фёдора Соломонова. 21-летний парень ушел добровольцев в зону специальной военной операции и погиб. Изначально планировалось отчислить 11 человек, но один из студентов оказался непричастным к травле, поэтому университет извинился перед ним и не стал отчислять.

Иван Шилов ИА REGNUM

21-летний Фёдор Соломонов не воспользовался отсрочкой от армии, которая была положена ему по закону и добровольно отправился в зону СВО. Для того, чтобы не было проблем с учебой парень взял академический отпуск на год. К учебе студент уже не вернулся, он погиб в зоне СВО. В память о погибшем сокурснике в университете было организовано мероприятие, где каждый мог прийти и проститься с ним.

«11 студентов, вместо того, чтобы почтить память универсанта и проявить нормальные человеческие чувства, посчитали уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента», — говорится в официальном заявлении на сайте университета.

В беседе с журналистом ИА Регнум глава комиссии по этике СПбГУ Геннадий Богомазов сообщил, что одного из 11 студентов полностью оправдали. Его позиция, а также показания свидетелей из числа студентов, говорили о том, что молодого человека просто оклеветали, и он не принимал участия в травле погибшего студента.

«Из этих 11 студентов одного мальчика мы освободили от всякой ответственности. Его просто оклеветали, и мы перед ним извинились. Остальных десятерых было за что отчислять. На комиссии были рассмотрены показания свидетелей, которые рассказали, что эта группа выкрикивали нелицеприятные реплики во время панихиды по Федору, смеялись над погибшим и говорили, зачем проводить панихиду. А вот одиннадцатый студент попал на комиссию только из-за публикации в СМИ, которые его обвинили. Но мы не можем просто рубить сплеча. Мы разобрались и опросили свидетелей, они рассказали, что он не причастен к травле», — заявил Богомазов.

Глава комиссии по этике также пояснил, что отчисленная группа студентов перед тем как прийти на комиссию договорилась, что они непосредственно будут говорить на заседании. Оправдания студентов были как под копирку. Универсанты говорили, что они белые и пушистые, и что они ни в чем не виноваты. Но помимо провинившихся студентов на заседании присутствовали еще и свидетели, которые подробно и с цитатами рассказывали о поведении этой группы во время панихиды по Соломонову.

«Университет чувствует ответственность перед детьми. Они все-таки ещё дети. Да они не сформировались еще в социальном и политическом отношении, но глумление над погибшим простить нельзя. Это недостойное универсанта поведение», — объяснил позицию университета Богомазов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня за травлю погибшего и за антироссийские заявления из СПбГУ уволили доцента кафедры истории Михаила Белоусова. Он уволен за «совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы».