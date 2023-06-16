Москва, 16 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы в период с 2016 по 2021 год рос интенсивнее показателя по стране. За это время он увеличился на 16,3%, — в 1,6 раза выше общероссийских темпов. Основной вклад в рост показателя внесли сфера информации и связи, обрабатывающие производства, строительство и недвижимость. На эти сектора пришлось порядка 60% роста, рассказал на сессии «Агломерации: точка роста в эпоху турбулентности» XXVI ПМЭФ заместитель Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Информация и связь — самый динамично развивающийся сектор московской экономики. За пять лет отрасль выросла на 73,9%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась с 6,3 до 8,5%», — отметил Ефимов. Он отметил, что ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, дали отрасли импульс для развития, так как многие другие сектора начали активное внедрение цифровых технологий. «За 2021 год валовая добавленная стоимость этой сферы выросла на 27,3%», — подчеркнул он.

Промышленность остаётся одним из основных драйверов столичной экономики. Благодаря развитию технопарков и высокотехнологичных производств добавленная стоимость отрасли за 2016–2021 годы выросла на 22,6%, а доля в структуре ВРП — с 10,5 до 15,6%.

Как следует из данных Департамента экономической политики и развития города, рост показателя в обрабатывающей промышленности обеспечивали в первую очередь высокотехнологичные направления — оптика и электроника, машины и оборудование, производство транспортных средств, химических продуктов, а также фармацевтика и производство продуктов питания.

Также ощутимый вклад в ВРП внесла отрасль нефтепереработки. С 2016 года на Московском НПЗ реализовывался второй этап модернизации с главным проектом — комплексом переработки нефти Евро+. В 2021 году новая установка вышла на проектную мощность.

Рост показал и строительный сектор. С 2016 по 2021 год добавленная стоимость этой сферы, а также операций с недвижимостью выросла на 15,2%, а ее доля в ВРП Москвы достигла 18,8%. С 2017 по 2020 год в Москве ежегодно вводилось 9,9 млн квадратных метров недвижимости. 2021 год стал рекордным по этому показателю — 16 млн квадратных метров, добавили в Аналитическом центре Москвы.