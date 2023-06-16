Москва, 16 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Киев близок к полному исчерпанию своих человеческих ресурсов и едва ли сможет проводить всё новые и новые волны мобилизации. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 июня заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»). Так он прокомментировал новость о том, что в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию.

Как пояснил Бородай, Киев «сгребает все свои человеческие ресурсы» для того, чтобы бросить их в топку боевых действий, выполняя приказ хозяев — то есть коллективного Запада. При этом население Украины (Бородай подчеркнул, что имеет в виду территорию, находящуюся под управлением Зеленского и его террористической организации) начинает понимать, что является исключительно расходным материалом, который должен быть израсходован полностью. После этого, как полагает Бородай, нынешний президент Украины Владимир Зеленский может спокойно уходить на покой и ехать на свою дачу в Майями возглавлять правительство в изгнании.

Бородай подчеркнул, что ВСУ давно уже испытывают дефицит человеческих ресурсов.

«Значительная часть населения Украины разбежалась ещё до начала Специальной военной операции. А значительная часть — после. Поэтому я думаю, что человеческие ресурсы так называемой Украины никак не больше 20 млн миллионов. Но они из этих 20 млн уже выгребли почти всё. И мы должны констатировать, что на линии боевого соприкосновения численное преимущество ВСУ уже совсем не такое, какое было год назад», — сказал депутат.

По его мнению, режим Киева уже почти исчерпал свои возможности проводить всё новые и новые волны мобилизации. И если нынешнее наступление закончится для ВСУ неудачей, то собрать войска для следующего в конце лета и начале осени Киеву будет крайне сложно.

«Они, конечно, побегут к западным хозяевам и начнут страшно жаловаться, что у них не получилось из-за того, что у них не было самолётов. Но человеческая ресурсная база близка к исчерпанию», — убеждён парламентарий.

Сказывается и усталость от боевых действий, которая, как заметил Бородай, распространяется по всему обществу, и она колоссальная.

Ранее ИА Регнум уже сообщало о том, как население Украины относится к проведению мобилизации. Пограничники ежедневно задерживают десятки человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Многие, стремясь бежать из страны, предоставляют поддельные документы, разрешающие выезд.

Позже, 10 июня, стало известно, что на Украине уже ликвидировали восемь новых схем выезда уклонистов из страны и задержали 15 организаторов нелегального трафика, которые обещали своим клиентам вывезти их за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.