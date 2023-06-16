Москва, 16 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В Москве жестоко избили 17-летнего подростка, который отказался дать хулиганам сигарету. Об этом 16 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По информации источника, 17-летний подросток Андрей вместе со своим товарищем Владиком сидели на лавке, когда к ним подошли незнакомые парень с девушкой и попросили закурить. Молодые люди оказались некурящими и сообщили об этом подошедшим, однако просивший сигарету в ответ начал драку с Владиком. Затем драка прекратилась и компании разошлись.

«Но дойти у пацанов получилось только до детской площадки на Большой Академической. На них из темноты налетели двое и начали … [их бить]. Владик вырвался и убежал, а вот Андрюхе досталось по полной», — говорится в сообщении.

Также указывается, что врачи диагностировали у избитого подростка черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы головы и лица. Полицейские начали проверку по этому факту и ищут нападавших.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая в Краснодаре мужчина ударил школьника, разбил ему нос и выбил зубы. Неизвестный спросил у подростка, что он делает в этом доме, а когда тот ответил, что живёт, набросился на ребёнка с кулаками.

До этого в Нижегородской области мужчина избил подростка, носившего георгиевскую ленту. Злоумышленник подошёл к парню, грубо потребовал снять её, а после отказа применил силу.