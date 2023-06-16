Москва, 16 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Спектакль «(Не)Идеальный Че», который должен был состояться в театре Ермоловой в Москве 16 июня, отменен, сообщили на сайте театра. Причина отмены спектакля не уточняется, однако ранее прошла информация о том, что актрису Кристину Бабушкину задержали сотрудники полиции в центре Москвы.

Владимир Федоренко/РИА Новости Кристина Бабушкина

«Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты. Мы уже отправили оповещение об отмене спектакля на электронный адрес, указанный при покупке билета», — сообщили в театре.

Информация о задержании актрисы появилась 16 июня. Сообщалось, что Кристину Бабушкину, известную по роли Валентины в сериале «Беспринципные», вместе с супругом Андреем Гацунаевым задержали сотрудники полиции на Коровьем Валу. У актрисы обнаружили подозрительный белый порошок в пакетике.

Мама Гацунаева рассказала ИА Регнум, что уверена, что порошок им подбросили или случайно оставил кто-то из друзей после празднования дня рождения Андрея. Она заверила, что Кристина и Андрей ничего общего с наркотиками не имеют. Женщина также заявила, что постоянно общается с парой и точно бы заметила какие-то признаки наркозависимости.