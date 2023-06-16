Берн, 16 июня, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Смертельные травмы получил 26-летний велогонщик команды Bahrain Victorious Джино Мёдер во время многодневной гонки «Тур Швейцарии», сообщили 16 июня в пресс-службе команды.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Джино Мёдер

«С глубокой грустью и тяжёлым сердцем мы должны сообщить о кончине Джино Мёдера», — процитировало ТАСС сообщение команды.

Мёдер во время заключительного спуска на пятом этапе гонки упал в ущелье, слетев с трассы. То же произошло с американским гонщиком Магнусом Шеффилдом из команды Ineos Grenadiers.

Пострадавших извлекли из ущелья. Мёдера госпитализировали в бессознательном состоянии на вертолёте, Шеффилда в сознании довезли до больницы в машине скорой помощи. Травмы швейцарца оказались смертельными.

В Bahrain Victorious заявили, что Мёдер был выдающимся талантливым спортсменом, и выразили слова соболезнования его родным и близким.

6 июня в ходе гонок TT на острове Мэн на последнем круге горной трассы погиб 46-летний мотогонщик Рауль Торрас Мартинес из Испании. Организаторы гонок сообщили, что из испанцев он был самым лучшим гонщиком.

13 апреля в Хорватии во время тестов перед соревнованиями чемпионата мира по классическому ралли WRC погиб гонщик Hyundai Motorsport Крэйг Брин из Ирландии.