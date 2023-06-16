Москва, 16 июня, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что выход страны из зерновой сделки раньше установленного срока маловероятен. Об этом он сообщил 16 июня.

Максим Дурнев/Sputnik/РИА Новости Сухогруз с украинским зерном

«Раньше, наверное, нет», — сказал он, отвечая ТАСС о возможности выхода России из черноморской инициативы раньше 17 июля.

Как сообщало ИА Регнум, зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки соответственно. Москва неоднократно указывала, что другие участники соглашения не соблюдают её условия, однако 17 мая пошла на продление сделки на два месяца.

В МИД России позже заявили, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти вопросов по зерновой сделке. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее продление зерновой сделки, и подчеркнул, что, если они не будут выполнены до 17 июля, о пролонгации не может быть речи.

Президент России Владимир Путин допустил, что российская сторона может выйти из зерновой инициативы, и заявил, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются ВСУ для запуска украинских беспилотников. Глава государства отметил, что в случае выхода Россия будет готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объём зерна, который шёл с Украины.