Мелитополь, 16 июня, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В случае, если украинские военные будут продолжать атаки на запорожском направлении, какие они вели последние девять дней, ВСУ «будут переварены» и «разобраны на атомы» через месяц или полтора. Об этом 16 июня написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Николай Тришин/ТАСС Самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» в зоне проведения СВО

Как указал врио главы региона, на протяжении последних девяти дней ВСУ пытаются прорвать российские оборонительные рубежи на запорожском направлении, однако им так и не удалось захватить ни одного стратегически важного населённого пункта.

«Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их «переварить», разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы, после того как мы измотаем противника», — написал он.

Балицкий уточнил, что пока ситуация в зоне боевых действий на запорожском направлении, по его мнению, складывается по вероятному правильному для российской армии сценарию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-главком сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес написал, что лето для украинских войск, вероятнее всего, окажется долгим и трудным. По его мнению, судить о том, насколько оказалось успешным контрнаступление ВСУ, не получится в течение довольно длительного времени.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ активизировали попытки наступления на запорожском направлении. Он добавил, что бои также продолжаются у Времевского выступа, который находится на границе Запорожской области и ДНР, однако противник пока не ввёл в действие свои главные резервы.