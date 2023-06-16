Москва, 16 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Предпосылок для того, чтобы блокировать работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на территории России, на сегодняшний день не имеется, в связи с чем обсуждение такого вопроса не ведётся. Об этом 16 июня заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Мессенджер WhatsApp

«Пока это не обсуждается», — сказал он и уточнил, что на данный момент нет предпосылок для блокировки этого мессенджера.

Шадаев отметил, что указаний государственным служащим не использовать WhatsApp не было, и добавил, что отток пользователей у этого мессенджера произошёл из-за Telegram, у которого за полтора года доля траффика возросла в 3,5 раза.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в мировом суде Таганского района Москвы зарегистрировали протокол в отношении компании WhatsApp LLC (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России), отказавшейся удалять запрещённый контент. В суде уточнили, что протокол составили по части 2 статьи 13.41 Кодекса России об административных правонарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации и ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению по закону об информации и о защите информации), максимальное наказание по которой — штраф до четырёх миллионов рублей.

Также 15 июня заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в данный момент оснований для разблокировки социальной сети Twitter на территории России нет. Ранее группа депутатов Госдумы направила генпрокурору России Игорю Краснову и в Роскомнадзор парламентский запрос с просьбой разблокировать Twitter после проведения проверки.