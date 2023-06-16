Кейптаун, 16 июня, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Между Польшей и ЮАР возник дипломатический скандал на фоне приезда в Варшаву южноафриканской делегации, сообщила 16 июня телекомпания SABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

По данным телекомпании, в аэропорту Варшавы в течение десяти часов не могли разгрузить чартерный рейс авиакомпании South African Airways с передовой группой службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы.

По словам руководителя службы безопасности президента ЮАР Валли Рууде, власти Польши подрывают безопасность Рамафосы.

В Польшу делегация ЮАР прибыла, чтобы затем сразу же отправиться на Украину. Поскольку большая часть охраны остаётся в аэропорту, глава Южно-Африканской Республики прибыл на украинскую территорию с небольшой группой охранников.

По словам Рууде, группа охранников четыре часа не могла пройти контроль в аэропорту Варшавы: от них потребовали подлинники документов, разрешающих ношение оружия — копии поляков не устроили.

«Нас раздевали догола во время обыска, так никогда не поступают с обладателями дипломатических паспортов, а затем нас выставили вон», — заявил он.

Рууде сделал вывод, что во время поездки на Украину президента ЮАР пытались оставить без охраны и что именно в этом была цель польских властей.

Как сообщил позже репортер News24 Питер ду Тойт, находящийся на борту того же самолёта, польские власти больше суток не дают пассажирам выйти из лайнера. Самолёт до сих пор находится на стоянке.

Рамафоса прибыл в Киев утром 16 июня в составе миротворческой миссии африканских стран. Миссия отправилась на Украину для обсуждения вопросов поиска урегулирования вооружённого конфликта.

В Киеве планируется встреча Рамофосы с украинским президентом Владимиром Зеленским. Затем президент ЮАР полетит в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

14 мая Рамафоса заявил, что группа из шести стран Африки работает над поиском мирного разрешения конфликта на Украине. Миссия хочет убедить Москву и Киев начать переговоры о завершении боевых действий. Позже стало известно, что в июне делегация глав африканских стран побывает в российской столице.