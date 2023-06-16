Москва, 16 июня, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело против 13 мошенников, под предлогом валютных операций похитивших более 250 миллионов рублей. Больше половины банды уже задержали, остальных объявили в федеральный розыск. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

14 июня в Москве возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» в отношении 13 человек, большинство которых — граждане Кыргызстана.

По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемые придумали схему заработка, построенную на валютных операциях. Они решили воспользоваться повышенным спросом у москвичей на обмен валюты после введённых Центробанком ограничений на оборот иностранной наличной валюты на территории России. Злоумышленники находили желающих купить валюту и обещали совершить сделку по выгодному курсу. Но их жертвы раз за разом оставались без денег. Таким образом подозреваемым удалось похитить более 250 миллионов рублей.

«Одни участники преступного сообщества занимались поиском и подбором желающих совершить валютно-обменные операции, оказывали информационное содействие, другие обеспечивали безопасность членов сообщества, третьи принимали непосредственное участие в совершаемых их подразделением тяжких преступлениях. Сообщество осуществляло свою деятельность на территории Московского региона более 1 года, до 27 апреля 2023 года. Материальный ущерб составил свыше 250 миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент шестерых участников банды уже задержали и поместили в СИЗО, ещё одному в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий. Остальных участников преступного сообщества пока не удалось задержать. Их объявили в федеральный розыск.