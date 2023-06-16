Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Главы российских регионов в ходе дискуссии в рамках «Клуба губернаторов» поделились опытом, как они перестроили стратегии развития, чтобы преодолеть введённые против России санкции. Неформальный круглый стол, ставший традиционным, организовали Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и фонд Росконгресс на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Сергей Бобылев/ТАСС Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время интервью на стенде информационного агентства ТАСС в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, выступавшая модератором, перед началом дискуссии отметила, что прошедший год стал особенно показательным, так как он стал началом новой реальности.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин указал на важность среднего профессионального образования для развития. В регионе готовят кадры для разных сфер промышленности.

«У нас мощная компетенция по радиоэлектронике, по борьбе с БПЛА — всё это сфокусировано на площадке Новгородского университета и работает в интересах страны», — сказал он.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что больше всего мешают развитию не санкции и отсутствие средств, а дефицит кадров. В Кузбассе с этим решили бороться при помощи системы управления «Сириус». С её помощью планируют контролировать образование ребёнка от детского сада до введения в профессию.

Тему нехватки кадров подхватил губернатор Кировской области Александр Соколов. Он заявил, что это происходит из-за оттока молодого населения с малой родины. Чиновник призвал учитывать интересы молодёжи и её мобильность, создавать в регионах комфортные условия.

«Кроме национализации элит и политики появилась национализация молодёжи, образования, национализация выбора будущего. У нашей молодёжи есть к этому интерес, и нам нужно это учитывать. Мы должны иметь полный суверенитет, а это невозможно без кадров», — сказал Соколов.

С этим утверждением согласился врио губернатора Смоленской области Василий Анохин. Он считает, что молодёжь следует мотивировать не только зарплатой, но и условиями жизни. Глава региона считает, что победитель в борьбе за молодые кадры получит горизонт развития на несколько лет вперёд.

Александр Моор, возглавляющий Тюменскую область, отметил важность управленческой науки, а также духовности, на основе которой следует выстраивать отношения.

«Управление — это про отношение людей. А отношение людей формируется на базе духовности, нравственных принципов. И наука управления в стране должна быть своя», — подчеркнул Моор.

Отдельно участники дискуссии обсудили экономические изменения в условиях санкционного давления. Они отметили, что бизнес адаптировался к новой реальности гораздо быстрей, чем ожидали.

«Один из признаков адаптации к новой реальности — крепкий предпринимательский класс, который пережил кризис 1998 года, кризис 2008 года, последствия санкций после 2014 года», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов указал, что важно работать на долгую перспективу. Инвесторы должны знать, что их поддержат, тогда будут вкладываться в проекты.

«Сейчас прорабатывается проект по разработке одного из крупнейших месторождений олова в мире. Оно нам позволит стать полностью импортонезависимыми по этому металлу», — заявил Кузнецов.

Участники дискуссии также отметили, что нужно учитывать особенности региона. В Республике Алтай решили сосредоточиться на развитии экологического туризма. В Якутии будут развивать киноиндустрию, а также развивают экономику с учётом стратегии развития до 2050 года. Это даёт возможность грамотно использовать уголь, золото, нефть, газ.

«Сегодня против практически всех наших компаний ввели санкции. Ну и что? За прошлый год мы выросли на 10%. Мы растём и будем расти дальше. Нас сдерживают не внешние факторы, а, скорее, энергетическая и транспортная системы, сформированные ещё в 70-х годах», — сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

В заседании также приняли участие член комитета по экономической политике Сергей Алтухов, заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов и генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов. Эксперты отметили важность цифровых инструментов развития.

Исполнительный директор Анна Федулкина ЭИСИ отметила роль организации как площадки по аккумулированию и анализу лучших региональных решений.

«В наших регионах много уникального. В регионах сосредоточен огромный созидательный потенциал и создаются новые возможности. ЭИСИ со своей стороны делает всё возможное, чтобы содействовать развитию и регионов, и всей страны», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия, несмотря на санкции, не оказалась в экономической изоляции. Он подчеркнул, что в экономике не может быть вакуума, а когда одни направления закрывают, другие становятся более рентабельными.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в мае отметил, что Запад не смог с помощью санкций сломать российскую экономику, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Россия и в этих условиях продолжила развиваться.