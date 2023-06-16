Москва, 16 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Австралийские власти всеми способами пытаются замолчать вопрос о преступлении их военных в Афганистане. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, который опубликовала 16 июня пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что МИД обратил внимание на решение австралийского суда по гражданскому иску по делу о диффамации, которое инициировал отставной капрал Специальной авиадесантной службы (САС) Австралии против медиахолдинга «Фэрфакс Медиа», опубликовавшего результаты журналистского расследования о причастности этого спецназовца к военным преступлениям в Афганистане в составе австралийского воинского контингента. Суд принял сторону журналистов.

Также указывается, что ещё в 2020 году генеральный инспектор армии Австралии опубликовал материалы внутриведомственного расследования («доклад Бреретона»), установившего, что 25 военных армии страны причастны к убийству 39 мирных жителей и пленных из числа афганцев.

«Совершенно очевидно, что правящий истеблишмент Зелёного континента всячески старается «спустить на тормозах» исключительно неудобную для него тему преступлений австралийских военных в Афганистане. Во всяком случае именно такая подоплека просматривалась в действиях или, точнее, бездействии со стороны предыдущего либерального кабинета во главе с дискредитировавшим себя премьер-министром Скоттом Моррисоном и не менее одиозным министром обороны Питером Даттоном», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ветеранские организации, СМИ и некоторые австралийские политические силы, не связанные с нынешними властями страны, говорят о недопустимости попыток скрыть эти военные преступления военных Австралии в Афганистане.

При этом отмечается, что появляющиеся сообщения о новых фактах преступлений австралийских военных являются свидетельством того, что такая проблема институциональная и глубоко укоренившаяся, причём в самых элитных военных частях Австралии.

«Попытки правящих кругов приглушить общественный резонанс исключительно паллиативными мерами свидетельствуют о двойных стандартах и лицемерной сущности австралийского политкласса, который, не обращая внимания на собственные недостатки, с готовностью обличает другие страны в «несоответствии западным стандартам», — заключается в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря 2022 года в МИД России заявили, что неготовность властей Австралии заниматься урегулированием вопроса о военных преступлениях военного австралийского контингента в Афганистане говорит о лицемерии политического класса этой страны. По данным внешнеполитического ведомства, никто из 19 действующих или бывших военнослужащих, в отношении которых получены доказательства совершенных ими на афганской территории преступлений, не был привлечён к ответственности.