Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил 16 июня о трехкратном увеличении количества российских туристов в ОАЭ в 2022 году.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«В прошлом году, не помню точно, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему», — сказал Путин на встрече с лидером ОАЭ в Санкт-Петербурге.

Российский лидер добавил, что до этого речь шла о 300 тысячах российских туристов. При этом, со слов президента, в ОАЭ в 2023 году уже побывали 500 тысяч туристов из России.

Как сообщало ИА Регнум, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) лидеры России и ОАЭ вместе осмотрели эмиратский павильон. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайяна добавил, что страна рассчитывает принять один млн российских туристов в 2023 году. Во время двусторонней беседы Путин также заявил, что для России ОАЭ очень хороший и комфортный партнер. Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ за гуманитарную помощь, которую его страна оказывает в ходе конфликта на Украине, а также за действие в возвращении российских пленных. В свою очередь лидер ОАЭ заявил, что его страна готова всячески содействовать и помогать в урегулировании на Украине.