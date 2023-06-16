Москва, 16 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Для России сотрудничество с Турцией в настоящее время представляет стратегический интерес. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 июня заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»). Так он прокомментировал сообщение помощника президента России Юрия Ушакова о том, что глава российского государства Владимир Путин планирует посетить Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Хамзаев заявил, что переговоры российского президента (не только с Эрдоганом) всегда носят сугубо профессиональный, конкретный и содержательный характер. Это не фотоотчетные встречи, потребности в которых у главы государства никогда не было. Поэтому, как полагает парламентарий, к предстоящей встрече Путина и Эрдогана будет приковано внимание всего мира. Тем более что страны Востока в настоящее время, по мнению депутата, придерживаются выжидательной тактики. Они смотрят, как Россия сможет выстоять и укрепиться, и в зависимости от этого определяют алгоритм своих действий.

«Хотя им это тоже даётся нелегко, так как американцы давят на всех. Беспардонно, нагло и вычурно. Поэтому нам надо хладнокровно, конкретно и грамотно продвигать свою позицию, не оглядываясь на провокации», — сказал Хамзаев.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях, когда американцы заставляют государства, ранее казавшиеся суверенными, прогибаться под их не просто интересы, а «хотелки», страны с нейтральной или позитивной ориентацией на сотрудничество с Россией представляют для Москвы повышенный интерес. Особенно это относится к Турции, которая, по словам Хамзаева, при всей гибкости внешней и внутренней политики Анкары, является для РФ таким стратегическим союзником, каким в частности стал Китай.

«Потому что у европейцев инстинкт самосохранения в долгой перспективе находится как будто под американским гипнозом. И позиция Эрдогана как лидера своей нации заслуживает внимания. Не все сегодня могут такую ярко выраженную позицию. Такая смелость кажется из ряда вон выходящей», — констатировал парламентарий.

Он также добавил, что после начала СВО отношения России и Турции укрепились. Турция осталась для России большим транспортным коридором и хабом и не присоединилась к санкционной истерии. Турция не подогревает агрессивную русофобскую повестку, разгоняемую европейцами по указке американцев.

«На данном этапе отношения стабильно хорошие. А в сложившихся условиях это дорогого стоит», — подытожил депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению главы комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, Турция останется ключевым партнёром РФ на ближайшее будущее. Кроме того, парламентарий признался, что надеется на расширение сотрудничества с Анкарой, в том числе по парламентской линии.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил намерение Владимира Путина лично встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако где именно произойдёт эта встреча, сторонам ещё предстоит согласовать.