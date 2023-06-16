Звёздный городок, Московская область, 16 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Российский отряд космонавтов пополнился тремя кандидатами, которым по результатам экзамена присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». Об этом 16 июня рассказал на пресс-конференции в Звёздном начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов.

Григорий Сысоев/РИА Новости Тренажёр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

«По результатам обсуждения результатов подготовки, результатов государственного экзамена Кивиряна Арутюна Арутюновича, Колябина Александра Сергеевича и Тетерятникова Сергея Александровича, им присвоена квалификация «космонавт-испытатель», — сказал он.

Харламов уточнил, что главная медицинская комиссия не допустила до специальных тренировок кандидата Сергея Иртуганова, ввиду чего вопрос о присвоении ему этой квалификации не рассматривался.

Последний отбор в отряд космонавтов госкорпорации «Роскосмос» объявляли в 2019 году и в начале 2021 году ЦПК сообщил, что Межведомственная комиссия рекомендовала отобрать кандидатами в космонавты четырёх человек. По данным Роскосмоса, с весны 2021 года кандидаты вели общекосмическую подготовку, после чего 14 июня текущего года сдали экзамен.

В результате этого в отряде «Роскосмоса» стало 26 космонавтов, 15 из которых ни разу не были в космосе. При этом в нынешнем году может быть объявлен новый набор, по итогам которого в отряд примут ещё шесть космонавтов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в ЦПК рассказали, что вначале в состав первых экипажей Российской орбитальной станции (РОС) войдут только два космонавта. Из-за этого у каждого члена экипажа РОС будет иметь больше обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Планируется доставлять на РОС и возвращать оттуда космонавтов с помощью пилотируемых транспортных кораблей. Подготовка к полётам будет проходить по новым программам.