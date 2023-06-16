Киев, 16 июня, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Ударов по Киеву 16 июня не было, система ПВО сработала рядом с Киевом, сообщил киевский мэр Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей», — написал Кличко.

По словам главы украинской столицы, повреждённых объектов на территории Киева нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кличко заявил, что в Подольском районе Киева прогремел взрыв. Он добавил, что в сторону города летят ракеты.

Минобороны не сообщало о нанесении ударов российскими военными по Киеву и близлежащим территориям.

15 июня врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил на Петербургском экономическом форуме, что нужно освободить Киев — мать городов русских.

Это заявление прозвучало после предложения президента РФ Владимира Путина создать на территории Украины санитарную зону, чтобы обезопасить российские регионы от обстрелов со стороны ВСУ.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказал мнение, что эту зону нужно будет двигать вплоть до западной Украины, учитывая поставки Киеву с Запада дальнобойного оружия.