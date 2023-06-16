Новая Каховка, Херсонская область, 16 июня, 2023, 12:54 — ИА Регнум. ВСУ сбросили три снаряда с беспилотника на больницу в Новой Каховке, сообщил 16 июня Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В это время в больнице находились пациенты и медработники.

«В результате нападения четыре человека получили лёгкие ранения, у медучреждения выбило стёкла», — сообщил канал.

По данным Минобороны, российские военные сбили беспилотники в районе Новой Каховки за минувшие сутки. Также они уничтожили дроны ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области — всего 22 украинских БПЛА.

15 июня власти Новокаховского городского округа сообщили о гибели в Херсонской области маленького ребёнка — жителя посёлка городского типа Днепряны. Возраст погибшего — год и четыре месяца.

Ребёнок находился во дворе дома, когда ВСУ начали обстрел. Взрывом уничтожило пристройку к дому. На видео видны остатки детской коляски.