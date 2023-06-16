Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что угольная генерация в отдельных странах, несмотря на их заявления о борьбе за экологию, только увеличивается. Об этом он сказал в пятницу, 16 июня, во время встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян

«К сожалению, в некоторых странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды, всё складывается по-другому. Увеличивается угольная генерация, так сказать», — отметил российский лидер во время совместного с главой ОАЭ осмотра стендов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом Путин сказал во время посещения стенда, посвящённого Климатическому саммиту в Эмиратах. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от многих других стран, полностью выполняет взятые на себя обязательства по экологии, и даже с определённым опережением.

Ранее во время общения с президентом ОАЭ Путин поблагодарил его за гуманитарную помощь, оказываемую в ходе конфликта на Украине, и за действие в возвращении российских пленных. Глава государства подчеркнул, что всё это имеет большое значение для конкретных людей. В свою очередь, Аль Нахайян также поблагодарил Путина за усилия по укреплению отношений между двумя странами.

Аль Нахайян 12 июня поздравил Путина с Днём России. Предварительно, как сообщало ИА Регнум, башню Бурдж-Халифа в Дубае по случаю праздника окрасили в российский триколор. Световое представление сопровождалось музыкальным сопровождением и гимном Российской Федерации.