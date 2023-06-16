Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 12:38 — ИА Регнум. ОАЭ готовы всячески содействовать и помогать в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайяна, который 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Во время двусторонней беседы в Санкт-Петербурге Аль Нахайян поблагодарил Путина за усилия по укреплению отношений между странами и заявил, что его страна готова всячески содействовать и помогать в урегулировании на Украине.

Кроме того, лидер ОАЭ добавил, что страна рассчитывает принять миллион российских туристов в 2023 году.

Также на встрече Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ за гуманитарную помощь, которую его страна оказывает в ходе конфликта на Украине, а также за действие в возвращении российских пленных.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Главный гость ПМЭФ в этом году — ОАЭ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 июня, что президент ОАЭ не примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Представитель Кремля добавил, что глава государства вместе со своим коллегой из ОАЭ осмотрит эмиратский павильон страны ПМЭФ. Во время двусторонней беседы Путин сказал, что для России ОАЭ — очень хороший и комфортный партнер.