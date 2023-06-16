Москва, 16 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. До конца июня в Москве ожидаются простые метеорологические условия с высокими температурными показателями. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Эксперт отметил, что, несмотря на то что начало лета выдалось не самым тёплым для москвичей, ближайшие недели смогут компенсировать недостаток тепла солнечной погодой и высокими температурными показателями.

«Будет много солнца, осадков не ожидается. Температуры будут колебаться в пределах от 24 до 29 градусов тепла, причём увеличение будет происходить к выходным», — рассказал Шувалов.

Коллега Шувалова — синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что с конца июня и до начала августа в Европейской части России, в том числе и в столице, погода действительно будет жаркой и превышать климатическую норму примерно на 5–10 градусов.

«Плюсом ещё будет тот факт, что довольно быстро прогреется вода, и можно будет купаться. Однако высокие температуры приведут и к повышению класса пожарной опасности, поэтому могут быть ограничения и рекомендации не ходить в лес», — рассказал Ильин.

Синоптик добавил, что пожароопасную ситуацию спровоцирует и довольно скудный показатель осадков, их в ближайшее время практически не предвидится. Поэтому эксперт напомнил о важности соблюдения техники безопасности во время походов в лесные зоны и призвал внимательнее следить за прогнозом погоды, в том числе показателями направлений ветра, если жители региона отправляются, например, на пикник на природу.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал открытие купального сезона в России уже в конце июня. Высокие температурные показатели будут способствовать быстрому нагреванию воды.