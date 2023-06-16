Москва, 16 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конфликт России с «нацистской Украиной» будет перманентным, но всё может измениться с новым украинским руководством. Так он в пятницу, 16 июня, прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о невозможности вступления Украины в альянс, пока продолжается конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Следовательно, для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Столтенберг ранее исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но вновь повторил, что двери в альянс для Киева открыты. Он отметил, что все союзники согласны с этим, но никто не представляет, что это может случиться прямо сейчас.

Ранее зампредседателя Совбеза также говорил о том, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО. На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством вооружения Медведев заявил, что «спокойствия пока не предвидится».

Перед этим, как сообщало ИА Регнум, он призвал уничтожить «осиное гнездо» киевского режима. Медведев уточнил, что спецоперация России на Украине фактически является контртеррористической, с целью ликвидации сложившегося на Украине террористического режима. Он отметил, что российские военные сражаются именно с террористами, убивающими мирных людей, поэтому их необходимо уничтожить.