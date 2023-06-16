Берлин, 16 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. В Германии наступила напряженная денежная ситуация, нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет ЕС из-за поддержки Украины, сообщила газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не можем в настоящее время отчислять дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — приводит газета слова главы минфина Германии Кристиана Линднера.

В материале газеты также отмечается, что и другие европейские страны чувствуют то же самое.

По данным Еврокомиссии, долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы довели до максимума из-за больших затрат на помощь Украине. Результаты ЕК по этому вопросу намерены представить 20 июня.

Министры финансов ЕС 16 июня встретятся в Люксембурге.

Как сообщало ИА Регнум, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне 23 мая заявил, что в 2023 году страны Евросоюза поставили Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на сумму в €800 млн. Он добавил, что ЕС уже предоставил Украине разнообразную помощь на €65 млрд. При этом на ближайший год Евросоюз ставит задачу поставить Киеву ещё 1 млн боеприпасов.

Боррель до этого сообщил, что страны ЕС представили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Киеву. По его словам, эта сумма оказалась «значительно больше, чем ожидалось».

При этом в июне Боррель отметил, что конфликт на Украине закончится через несколько недель после того, как страны коллективного Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

В апреле американский журнал Newsweek сообщил, что десять стран — членов Евросоюза столкнулись со снижением возможностей и политической воли в вопросе оказания военной помощи Украине. Издание ссылается на выложенные в Сеть данные инфографики, где перечислены страны и отмечены их возможности по оказанию в дальнейшем военной помощи Украине и наличие политической воли для этого. Из данных таблицы следует, что Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения входят в число стран со снижающейся политической волей и возможностями в вопросе оказания Киеву военной помощи.