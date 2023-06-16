Луганск, 16 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Под дорогой в ЛНР обнаружили самодельное взрывное устройство весом в одну тонну, которое затем обезвредили. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Росгвардии.

rosguard. gov.ru Взрывное устройство

Отмечается, что обнаружить взрывчатку удалось с помощью данных от военной контрразведки. Спецназовцы выявили на территории региона замаскированную позицию украинской армии с выходившим на участок оживлённой трассы между населёнными пунктами сектором наблюдения.

Росгвардейцы обнаружили концы провода, уходившие в сторону трассы, после чего разведчик-сапер определил, что провода лежат под дорожным полотном, а минно-разыскная собака сигнализировала о наличии взрывчатых веществ.

«Специалисты Росгвардии определили, что находка является подготовленным для подрыва фугасом большой мощности. Взрывное устройство включало в себя сорок 25-килограммовых герметичных полиэтиленовых мешков в заводской упаковке, содержащих светло-желтое вещество (предположительно, аммонит)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывателем для устройства был 25-килограммовый деревянный ящик с тротилом с установленным в нём электродетонатором.

«С соблюдением всех мер безопасности саперы обезвредили опасную находку, а составные части самодельного взрывного устройства передали коллегам из экспертно-криминалистического центра», — заключается в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813548" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ЛНР под дорогой обнаружили взрывное устройство весом в тонну

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в ЛНР базу для подготовки украинских диверсантов со следами массового производства самодельных взрывных устройств. Отмечается, что база была расположена в нескольких гаражах одного из гаражных кооперативов, связанных сетью подземных ходов.

Кроме того, нашли много вскрытых боеприпасов, чертежи российской военной техники, а также европейские автомобильные номера и полотно с лозунгами на польском языке. Все найденные предметы изъяли и уничтожили.