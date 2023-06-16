Президент России Владимир Путин 16 июня принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу. Также российский лидер даст оценку экономическому положению России.

Песков добавил, что приехавший в Петербург президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян не примет участие в пленарном заседании, однако к Путину присоединится президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

В этом году ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Форум проходит ежегодно начиная с 1997 года.

В прошлом году в рамках XXV ПМЭФ Путин отметил, что Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Российский лидер указал на игнорирование Вашингтоном новых центров влияния в мире.

Кроме того, президент подчеркнул, что решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным. Трудным, но вынужденным и необходимым.

«Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, — отстаивать свою безопасность», — сказал президент.

Главные заявления Владимира Путина на ПМЭФ-2023 — в трансляции ИА Регнум.