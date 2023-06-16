Москва, 16 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Актрису Кристину Бабушкину и её мужа Андрея Гацунаева задержали сотрудники полиции в центре Москвы. В автомобиле у пары нашли белый порошок в пакетике. Мама Гацунаева уверена, что порошок им подбросили или случайно оставил кто-то из друзей после празднования дня рождения Андрея. Об этом она рассказала ИА Регнум.

Анастасия Хильч Кристина Бабушкина

«Кристина и Андрей ничего общего с наркотиками не имеют, они даже не курят. Я думаю, что им либо подкинули наркотики, либо оставил кто-то из друзей после празднования дня рождения Андрея. У него был день рождения 10 июня, может у кого-то из знакомых выпал, пока ехали в машине. Я готова голову под каток положить, что это неправда. Кристина точно этим не занимается», — рассказала мама Андрея Гацунаева Светлана.

Она уточнила, что они постоянно общаются и видятся с Кристиной и Андреем. Женщина говорит, что точно бы заметила странное в поведении или какие-то признаки наркозависимости.

По данным Telegram-канал «112», автомобиль, в котором ехали Кристина Бабушкина и Андрей Гацунаев, остановили сотрудники ГИБДД на Коровьем Валу для проверки документов. У Кристины при себе нашли пакетик с белым порошком внутри. Актрису и её мужа задержали и отправили на медосвидетельствование, а белый порошок направили на проверку экспертам.

Кристина Бабушкина известна по таким фильмам, как «О чем говорят мужчины» и «Духless». Также она исполнила одну из главных ролей в сериале «Беспринципные».