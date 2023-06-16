Вашингтон, 16 июня, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Украинские власти не могли и дальше откладывать анонсированное ими контрнаступление ВСУ из-за необходимости показать западным странам военные успехи до начала зимы. Об этом 16 июня написали обозреватели газеты The Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметили авторы публикации, Киев предупреждали о том, что контрнаступление украинской армии приведёт к «большим человеческим жертвам и потерям техники», однако киевским властям необходимо было показать коллективному Западу, что они могут противостоять России.

«По их словам, начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы», — указывается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ в течение суток понесли значительные потери в ходе попыток провести наступление на южнодонецком и донецком направлениях. Он уточнил, что у Времевского выступа самые активные военные действия велись у Ровнополя и Урожайного в ДНР.

Перед этим глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия активизировала попытки наступления на запорожском направлении. По его данным, ВСУ пытались наступать на ореховском направлении на населённый пункт Работино в направлении Токмака, за которым можно дойти до Азовского моря.