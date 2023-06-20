Москва, 20 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Поддержка со стороны государства малого бизнеса дает свои плоды: малые и средние предприятия уже обеспечивают пятую часть внутреннего валового продукта (ВВП) России и около трети рабочих мест. С начала 2023 года только по самой массовой программе льготного кредитования субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получили более 101 млрд рублей.

Программу льготного кредитования 1764 реализует Минэкономразвития России, эта программа входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Максимальная ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2,75 процентных пункта.

Получить займы по программе 1764 могут представители МСП, индивидуальные предприниматели и самозанятые, работающие в приоритетных отраслях экономики: розничная и оптовая торговля, сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение, образование, обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес, бытовые услуги. Программа действует до конца 2024 года.

Для микробизнеса и самозанятых актуален кредитный продукт с возможностью получения до 10 млн рублей на срок погашения до трёх лет.

Кредит от 0,5 до 500 млн рублей на срок до трёх лет предназначен на закупку новой партии сырья или выплату зарплаты сотрудникам. В случае финансовых проблем можно воспользоваться рефинансированием старого кредита.

Сумма от 0,5 млн до 2 млрд рублей со сроком погашения 10 лет предоставляется на покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию производства. Как раз этой частью программы воспользовалась основатель частного детского сада «Колибри» Наталья Столярова из Челябинской области. На заемные средства она приобрела здание для новой школы. Уже в сентябре 2024 года в нем планируется принять первых учеников.

«Финансирование потребовалось для приобретения и реконструкции нежилого здания, в котором будет увеличена этажность. После завершения строительства планируем его переоборудовать и разместить в нём учеников с 1 по 11 класс», — говорит Наталья Столярова. «Самая ценная инвестиция — это вклад в образование наших детей, в их будущее. Проект, реализованный при совместном участии банка и центра «Мой бизнес», качественно дополнит социальную инфраструктуру Челябинска и обеспечит новые рабочие места», — отметил вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачёв.

Ещё одним продуктом для начинающего бизнеса стало государственное микрокредитование. Учитывая, что банки в основном ориентированы на предпринимателей, которые работают не менее 12 месяцев, государственные микрофинансовые организации (МФО) особое внимание уделяют поддержке самозанятых и начинающих предпринимателей.

Администрация муниципального образования Курганинский район Краснодарского края Фермерское хозяйство отца и сына Богдановых

В Краснодарском крае благодаря такой поддержке крестьянско-фермерское хозяйство отца и сына Богдановых смогло приобрести трактор и опрыскиватель для химобработки посевов. В хозяйстве это нужнейшая вещь. Владимир Богданов уверен: «Деньги вложены значительные, но вернутся сторицей». Михайловские фермеры Богдановы — единственные, кто реализует продукцию на местной социальной ярмарке. Очередь за подсолнечным маслом, сахаром, мукой, пшеницей, кукурузой и другими продуктами выстраивается с самого утра. В планах выход на экспортный рынок. «Спасибо нацпроекту и возможности получать кредиты по льготным ставкам, — говорит Богданов-старший. — Поддержка нам значительная, и развитие хозяйства налицо».

Индивидуальный предприниматель Михаил Петров из Пермского края субсидиями и займами со сниженной процентной ставкой пользуется не первый год. Господдержка помогла оборудовать помещение сыроварни для расширения производства. Цех по производству сыра, собственную сыроварню бизнесмен открыл в конце 2020 года, работает на местном сырье.

Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Михаил Петров планирует расширить сыроваренный бизнес

«Сейчас мы выпускаем порядка десяти наименований сыров: классический молодой сыр, молодой с укропом и чесноком, классическая качотта и качотта с пажитником, маасдам твердый, полутвердый гауда и другие марки», — рассказывает Михаил Петров. Для увеличения объема производства он закупил новый комплект оборудования. Это позволит одновременно перерабатывать до тонны молока в день и вываривать до 100 килограммов сыра.

Как сообщало ИА Регнум, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.