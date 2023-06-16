Киев, 16 июня, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Серия взрывов произошла в Киеве, работает система ПВО. Ранее, 16 июня, в городе и области была объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна․ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Подольском районе Киева прогремело несколько взрывов. По его словам, на Киев летят ракеты. О ракетной атаке также сообщили ВВС Украины.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Минобороны России пока не подтверждало ударов по украинской инфраструктуре днём 16 июня.

Накануне источник сообщил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время удара ВС России по Киеву. Предположительно ракета попала в соседний с Будановым кабинет.

Минобороны РФ ранее многократно указывало, что российские войска наносят удары только по военной и связанной с ней инфраструктуре Украины, а также по центрам управления.