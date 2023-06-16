Москва, 16 июня, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил заочные обвинения в наемничестве 95 лицам, в частности, из США и Великобритании, сообщила пресс-служба СК РФ 16 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«В рамках расследования преступной деятельности иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины, заочно предъявлено обвинение в наемничестве 95 лицам», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провёл в Луганске 16 июня совещание, на котором отметил, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Асаду Ахмаду Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале, объявив их в розыск. Обвинения предъявили в рамках уголовного дела в связи с решением органа об аресте президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, обвинив их в «военных преступлениях на Украине».

Также в базе МВД России появилась информация об объявлении в розыск украинского главкома Валерия Залужного. При этом ведомство не уточнило, на основании какой статьи уголовного кодекса принято решение. При этом в конце декабря 2022 года Следственный комитет России возбудил против Залужного уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК о применении запрещенных средств и методов ведения войны.