Купянск, Украина, 16 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 110 бойцов Вооружённых сил Украины на купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на брифинге 16 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих», — сообщил представитель ведомства.

Также на купянском направлении ВСУ потеряли две боевые бронемашины, три автомобиля и артсистему M777 американского производства.

На краснолиманском направлении украинские войска за сутки потеряли до 65 военных, а также два бронетранспортера, два пикапа, самоходку «Акация» и гаубицу Д-30.

За сутки в зоне СВО российские военные нанесли удары по 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении более десяти тыс. украинских танков и бронемашин, более 1,1 тыс. боевых машин РСЗО, свыше пяти тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также около 11 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники с начала спецоперации.